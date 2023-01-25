Konya'da doğaya kimyasal atık bırakılmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli daha salıverildi

KONYA (AA) - Konya'da doğaya kimyasal atık bıraktıkları iddiasıyla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli daha serbest bırakıldı.
Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana, birer tonluk 65 tank içinde kimyasal atık bırakılmasına ilişkin adliyeye sevk edilen kamyon şoförleri İbrahim M. ve Cemil A, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.
İş yeri sahibi Hamza Ö. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da, 22 Ocak'ta sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren kimyasal atıkların doğaya bırakılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden forklift operatörü Mustafa Ö. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Zanlılara yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı.