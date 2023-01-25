Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 26 kilogram kıyılmış tütün, 14 paket pipo tütünü, 8 kilogram nargile tütünü, 7 elektronik sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde kaçak sigara üretimi ile satışı yapıldığı bilgisi üzerine iş yeri, araç ve evde arama yaptı.
Aramalarda, 70 bin 400 boş makaron, 1800 paket doldurulmuş sigara, 26 kilogram kıyılmış tütün, 14 paket pipo tütünü, 8 kilogram nargile tütünü, 7 elektronik sigara, sigara üretiminde kullanılan 3 sigara sarma makinesi ve 3 hava kompresörü ele geçirildi.
Başka bir iş yeri ile araçta yapılan aramada ise gümrük kaçağı 24 cep telefonu ve 68 de aksesuarı bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.