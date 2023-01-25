TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Karahan'ndan "Mevlana Yılı" açıklaması

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KONYA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, 2023'ün Mevlana Yılı ilan edilmesinin Konya için büyük kazanım olacağını belirtti.

Karahan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu bünyesinde 211 seyahat acentası olduğunu dile getirdi.

Konya'nın turizm alanında en büyük markasının Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu vurgulayan Karahan, "Mevlana Müzesi ve Mevlana, şehir dışından gelen misafirlere doğru anlatılmalıdır. Bu anlatım esnasında zaman zaman yanlış bilgilendirmelere şahit oluyoruz. Bu nedenle Mevlana Müzesi'nin kendine özel rehberleri olmalı ve sadece onlar rehberlik yapmalıdır." dedi.

Sema programlarının merkezinin Konya olması gerektiğini vurgulayan Karahan, Konya'da her gün bu programların düzenlenebileceğini, bu vesileyle de tur operatörlerinin program tercihinin Konya olmasının sağlanabileceğini belirtti.

Karahan, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını Mevlana Yılı ilan etmesi şehrimiz için çok büyük kazanım olacaktır. Bunun anlamını iyi anlamak gerekmektedir. Bu fırsatı şehir olarak iyi değerlendirmemiz gerekir. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde pek çok fuar ve tanıtım arenasında dünyaya Konya tanıtılmış olacaktır. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Özel etkinlikler hazırlanmalıdır. Bütün kamu kurumları ve özel işletmeler yazışmalarında, yazılı materyallerinde, sosyal medyalarında bunu kullanmalı, ilgi uyandırmalıdır. Bu gayretlerle 2023 yılı Şebiarus etkinlikleri yeniliklerle dolu, farklı olarak kutlanmalıdır."

Konuşmaların ardından TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu üyeleri, Konya turizmine katkıda bulunan basın mensuplarına plaket verdi.

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