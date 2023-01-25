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KONYA (AA) - Reşit Karabacak 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.



Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, kıyasıya mücadele ediyor.



Müsabakalar, 27 Ocak Cuma günü sona erecek.

Sümer Koçak 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ise 28 Ocak Cumartesi günü başlayıp 29 Ocak Pazar günü tamamlanacak.

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