Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kentte yüzlerce yıldır süren gelenek kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi ile Kılıçarslan Şehir Meydanı başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, çocuklar için müzikaller, konserler ve gösteriler yapıldı.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'na çocuklarıyla gelen binlerce vatandaş ise yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.