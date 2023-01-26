Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" geleneğiyle karşıladı

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KONYA (AA) - Konya'ya çocuklar üç ayların başladığı Regaip Kandili'nin sabahında kapı kapı dolaşarak şekerleme topladı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde esnaftan ve komşularından "şivlilik" istedi.

Aileler ve esnaf da şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, kapılarına gelen çocuklara dağıttı.

Ellerindeki poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, topladıkları şivlilikleri hep birlikte keyifle yedi.



Şivlilik toplayan 12 yaşındaki Atıf Aslıvar, bu geleneğin bir çocuk bayramı olduğunu söyledi.

Uyanıp arkadaşlarıyla bir araya geldiğini anlatan Aslıvar, "Mahallemizi gezdik, komşuların kapısını çaldık, esnafa uğradık. Bu geleneği çok seviyorum." dedi.

Mahalle bakkalı Kenzi Turan, 21 yıldır esnaf olduğunu belirterek, "60 yaşındayım. Şivlilik sadece Konya'ya has bir gelenektir. Kandilin başlangıcı olan bir günde çocuklarımızı sevindirmek, onları mutlu etmek çok güzel. Onların mutluluğu bizlere de yansıyor. Biz de çocukluğumuzda topladık, kapı kapı dolaştık. İnşallah bu gelenek devam eder." ifadesini kullandı.





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