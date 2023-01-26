Konya'da çocuklar ara tatili bilimle geçiriyor

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, ilçede eğitim gören 15 bin 437 öğrenciye TÜBİTAK'ın "Bilim ve Teknik", "Bilim Çocuk" ve "Meraklı Minik" dergisini dağıtıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, eğitim çağındaki çocuk ve gençler için önemli bir kaynak olan projeyi önemsediklerini söyledi.

Bilginin üretildiği ve üretime dönüştüğü çağda eğitimde bilim ve teknoloji alanında farkındalığın önemine işaret eden Kılca, ara tatilde öğrencilerin dolu geçirmesi için proje yürüttüklerini dile getirdi.

Kılca, öğrencilerin, bilginin sürekli değiştiği ve yenilendiği günümüzde bilimsel gelişmeleri takip ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak 2 yıldır, 'TÜBİTAK Meraklı Minik', 'TÜBİTAK Bilim Çocuk' ile 'TÜBİTAK Bilim ve Teknik' dergisini 15 binin üzerinde çocuğumuza ücretsiz ulaştırıyoruz. Zenginleştirilmiş bilimsel içerikleri ve etkileşimli köşeleri sayesinde sadece okuyarak değil, izleyerek ve uygulayarak öğrenme imkanı sunan bu dergilerimiz sadece eğitimin olduğu zamanlarda değil tatillerde de yavrularımız için önemli bir kaynak. Öğrencilerimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirinden güzel projeler üreterek ilçemize ve insanımıza faydalı hizmetler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."





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