Karatay'da mahalle buluşmaları sürüyor

KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaş buluşmaları kapsamında Yağlıbayat Mahallesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın ziyaretinde bölge sakinlerinin istek ve taleplerini dinlediği belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Kılca, hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olmaya büyük bir özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Her zaman olduğu gibi sahadayız ve hemşerilerimizle bir aradayız. Vatandaşa dokunabilmek sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmak olan, ihtiyacı olduğunda yanında olabilmeyi temel alan Gönül Belediyeciliğini Karatayımızda uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru ve sağlığı için sevdayla çalışmaya devam edeceğiz."