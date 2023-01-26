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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, tüm öğrencileri Bilim Merkezi'ne davet etti

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, tüm öğrencileri Bilim Merkezi'ne davet etti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukların aileleriyle zaman geçirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin yoğun tempoda geçen eğitim ve öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Bilim Merkezi'nde bilimsel aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bilim Merkezi bünyesinde yıl boyunca birçok etkinliğe imza atıldığını ifade eden Altay, şunları aktardı:

"Ara tatil döneminde de çocuklarımız için hazırladığımız bilim kamplarının ilgi görmesi bizi yarınlar adına umutlandırıyor. 5 Şubat'a kadar devam edecek ara tatil kamplarımız kapsamında, KOP Bilim Çocuk Kütüphanesi, uzay bilim atölyeleri, doğa bilim atölyeleri ve lego atölyeleri gibi etkinlik alanlarında yavrularımız bilimin eğlenceli dünyasına kapı aralıyor."

Altay, farklı alanlarıyla Bilim Merkezi'nin bilimsel etkinliklerin merkezi konumunda olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Etkinlikler kapsamında KTO Karatay Üniversitemizin öncülüğünde mühendislik, hukuk, tasarım ve sosyal bilimler alanlarının dijitalle yorumlandığı birbirinden farklı etkinlikler ve spesifik konularda panel, konferans ve sunumlar da düzenleniyor. Ayrıca bu süreçte merkezimiz, bilimin sanatla buluştuğu 'Dijital Keşfediş Sergisi'ne ve teknoloji temalı birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle bilim merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum."

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliklerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Genel olarak dijital dünya ve teknoloji temalı etkinliklerde temel elektronik birimleri öğrenme, algoritma mantığını anlama, 2 boyut ve 3 boyutlu ürünlerin ortaya çıkarılması, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe yönelik birçok konu katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dijital Keşfediş Sergisi'nde, seçkin sanat eserleri, teknoloji atölyeleri, 3D ve VR deneyim alanları ziyaretçilere unutulmayacak deneyimler yaşatıyor. Sergide, geleneksel sanat formatındaki eserler, yapay zeka, NFT ve çeşitli bilgisayar programları ile desteklenerek yeniden üretilirken, sergi son günlerde adını sıkça duyduğumuz teknolojik kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak içerikleri de ziyaretçilerine sunuyor. 3 boyutlu sanal akvaryum salonunda 'Akdeniz'de Yolculuk' isimli film gösteriminin de gerçekleştirildiği sergide ziyaretçiler sanatçı Devrim Sezer'in 'Sanal Devrim VR Deneyimi' sergisiyle İstanbul'u VR gözlüklerle gezme imkanı buluyor. Program detaylarına ve etkinlik takvimine www.dijitalkesfedis.com sayfasından ulaşılabiliyor. Bilim Merkezi, 5 Şubat'a kadar hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek."


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