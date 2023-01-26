Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklarla "şivlilik" topladı

KONYA (AA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üç ayların başladığı Regaip Kandili'nin sabahında "şivlilik" şekerlemesi toplamak için sokaklara çıkan çocuklara hediyelerini verdi, onlarla şekerleme topladı.

Konya'nın asırlardır süregelen renkli ve eğlenceli geleneği "şivlilik" için sabahın ilk saatleriyle sokaklara çıkan çocukları Meram Belediyesinde Başkan Mustafa Kavuş karşıladı.

Çocuklara "şivlilik"lerini dağıtan Kavuş, daha sonra kızı Özge ve çocuklarla "şivlilik" toplamak için mahalle sakinlerinin kapılarını çaldı. Vatandaşlar karşılarında Kavuş'u görünce şaşırdı.

Kavuş, üç ayların başlangıcının Konya'da ayrı bir güzellikte yaşandığını söyledi.

Büyüğüyle küçüğüyle, evlerdeki şenlik ortamı ve neşesiyle, "şivliliğiyle" ve ibadetleriyle Konya'nın, Regaip Kandili'ni bambaşka bir derinlikte yaşadığını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Bizler de bu geceye kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Gecesi’nde camilerimiz dolup taşacak, evlerimiz ibadetlerle nurlanacak. Tüm bu güzelliklerden biri de Konya'ya has 'şivlilik' geleneği. Elimize torbalarımızı aldık, mahallenin çocuklarıyla dolaşıyoruz. Böylelikle onları hem üç aylar bilinciyle tanıştırıyor, "şivliliğin" esasında neden yapıldığını anlatıyor ve bu güzel geleneği yaşatma fırsatı yakalıyoruz. Şivlilik toplarken Türkiye'nin pek çok şehrinden Konya'ya sırf bu gelenek için çocuklarıyla gelen vatandaşlarımızla karşılaştım. Bu da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizler bu noktada Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Gecesi'ni kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.