Başkan Altay, hastanede tedavi gören çocuklara moral için "şivlilik" dağıttı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların başladığı Regaip Kandili'nde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara "şivlilik" hediyesi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, ziyaret ettiği çocuklara verdiği "şivlilik" hediyeleriyle moral olmaya çalıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, mübarek üç aylarla özdeşleşen ve yalnızca Konya'ya özgü bir gelenek olan "şivlilik" gününde şehrin sokaklarının ve caddelerinin çocuk sesleriyle şenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.
Konya'da "şivliliğin" bayram havasında geçen bir gün olduğuna değinen Altay, "Bu özel günde biz de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören yavrularımızı yalnız bırakmadık. Onlara hem 'şivlilik' hem de çeşitli hediyeler vererek moral olmak istedik." ifadesini kullandı.