Başkan Altay, hastanede tedavi gören çocuklara moral için "şivlilik" dağıttı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların başladığı Regaip Kandili'nde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara "şivlilik" hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, ziyaret ettiği çocuklara verdiği "şivlilik" hediyeleriyle moral olmaya çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, mübarek üç aylarla özdeşleşen ve yalnızca Konya'ya özgü bir gelenek olan "şivlilik" gününde şehrin sokaklarının ve caddelerinin çocuk sesleriyle şenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konya'da "şivliliğin" bayram havasında geçen bir gün olduğuna değinen Altay, "Bu özel günde biz de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören yavrularımızı yalnız bırakmadık. Onlara hem 'şivlilik' hem de çeşitli hediyeler vererek moral olmak istedik." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.