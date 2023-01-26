Kadınhanı'nda üç ayların başlangıcı "şivlilik" geleneğiyle kutlanıyor

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KONYA (AA) - Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki çocuklara "şivlilik" hediyesi dağıttı.

Badem, "şivlilik" şekerlemeleri toplamak için sokaklara çıkan çocuklara şeker ve çikolatalarını ikram etti, sohbet etti.

Şivliliğin Konya'ya has bir çocuk bayramı olduğunu aktaran Badem, "Çocukları sevindirmek, onları mutlu etmek çok önemli. Bu çocuklar ülkemizin ve milletimizin geleceği. Onlarla beraber olmak, onların heyecanını az da olsa yaşamak bize de mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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