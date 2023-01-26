Karatay Belediyesinden "şivlilik" etkinlikleri

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesince, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen "şivlilik" geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi gönüllüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Belediye önünde, Mevlana Meydanı’nda, Hükümet Meydanı’nda, Ahmet Çalık Parkı, Trafik Parkı ve Olimpiyat Parkı'nda Şivlilik etkinliği düzenledi.

Meddah Osman Bozdemir, çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yaptı, onlara "şivlilik" hediyeleri vererek, sevinçlerine ortak oldu.

Belediye görevlileri, rahatsızlıkları nedeniyle "şivlilik" gününü Konya Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde geçiren çocukları ziyaret ederek oyuncak, boyama kitabı ile "şivlilik" şekerlemelerini dağıttı.

Ayrıca, ilçede yaşayan engellilere de çeşitli hediyeler gönderildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Konya'mızın her yerinde sevinç, mutluluk ve coşku var. Sabahın erken saatlerinden itibaren Konya'mızın dört bir yanında olduğu gibi Karatay'ımızın tüm mahallerinde 'şivlilik' sevincini gördük. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenledik. Regaip Kandili'ni de hemşerilerimizle hep birlikte idrak edeceğiz. Konya olarak 'şivlilik' ve fener alayı gibi bu güzel gelenek ile göreneklerimizi yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

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