Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası

KONYA (AA) - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, yağmur duasına çıktı.

Kent merkezindeki Musalla Mezarlığı'ndaki 800 yıllık namazgahta toplanan kalabalık, istiska (yağmur) namazı kıldı, yağmur ve kar yağışı içi dua etti.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, gazetecilere, Konya Ovası'nın son yılların en kurak kışını geçirdiğini söyledi.

Kuraklığın tarım ve yer altı suları açısından son derece sıkıntılı sonuçları olduğunu vurgulayan Ceylan, "Kuraklığın son bulması ve Allah'ın rahmetini indirmesi için burada toplandık. Bunun için halkımızı duaya ve namaza davet ettik. İstiğfar edeceğiz ve Allah'a yöneleceğiz. İnşallah rabbimiz samimi kardeşlerimizin ve çocuklarımızın hürmetine yağmur verir. Umudumuz o ki inşallah rabbimiz en yakın zamanda rahmetini indirecektir." diye konuştu.

Aralarında çocuklarında bulunduğu alanda bazı vatandaşların, duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

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