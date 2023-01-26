Konya'da üç ayların başlamasının coşkusu "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile katlanacak

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KONYA (AA) - Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "şivlilik" etkinliği "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin açılışında düzenlenen festivalin açılışında, çocukluk anılarının canlandığını dile getirdi.

Çocukların şivlilik gününü dört gözle beklediğini aktaran Altay, şu değerlendirmede bulundu:



"Mahallede arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelip elimizde torbalarla akşama kadar adeta şehrin tüm sokaklarını arşınlayarak ganimet topladığımız bir zaman dilimi. Bu geleneği çocuklarımıza hatırlatmak için her yıl etkinlikler düzenliyoruz. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın zihninde iyi birer hatıra kalması."

Altay, belediye olarak 200 bin çocuğa şivlilik paketi hediye ettiklerini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Regaip Kandili'ni kutlayarak, Konya'nın asırlık geleneği şivliliğin bayrama dönüştüğünü kaydetti.

İl Müftü Vekili Kuddusi Uysal'ın yaptığı duayla başlayan etkinlikte, çocuklara şivlilik çantası dağıtıldı.

Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, dün başlayan etkinliğin ilk gününde 80 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar dahil pek çok etkinlikle gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği Şivlilik Çocuk Bayramı'nın kapıları, saat 10.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlik, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.

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