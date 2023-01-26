Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

Müminler Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camiler ile Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde de cemaate salep ve kandil simidi dağıtıldı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Regaip Kandili idrak edildi.



Kentlerde camiler önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.









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