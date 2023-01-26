23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sürüyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Reşit Karabacak 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 41 ilden yaklaşık 550 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan güreşçilerden madalya kazananlar şu şekilde:

- 57 kilo

1.Tolga Özbek - Ankara TEDAŞ

2.Ahmet Karakuş - İlbank

3.Şair Hüseyin - Antalya Ferdi

3.Barış Ünsal - Çorum Belediyesi

- 65 kilo

1.Hamza Sopalı - Ankara TEDAŞ

2.Emrecan Demirel - Çankırı Birlik SK

3.Muhammed Yılmaz - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

3.Cavit Acar - ASKİ

- 74 kilo

1.İsmet Çiftçi - İlbank

2. Halit Ozmuş - Ankara TEDAŞ

3.Serhat Büber - Bursa Büyükşehir Belediyesi

3.Ramazan Doğan – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

- 86 kilo

1.İsmail Küçüksolak - Ankara TEDAŞ

2.Nihat Bektaş - İlbank

3.Emre Çiftçi - ASKİ

3.Emirhan Kılıç - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

- 97 kilo

1.Oktay Çiftçi - İstanbul Bahçelievler Belediyesi

2.Mehmet Çelebi - Ankara TEDAŞ

3.Polat Polatçı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

3.Doğan Uzun - Ankara TEDAŞ

Organizasyon, yarın sona erecek.

Sümer Koçak 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ise 28 Ocak Cumartesi günü başlayıp 29 Ocak Pazar günü tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.