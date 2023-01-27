Konya'da iki genç kız 6 ayda Kur'an-ı Kerimi ezberledi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Kız Kur'an Kursu'nda iki öğrencinin 6 ayda hafız olduğu bildirildi.

Kur'n Kursu Öğretici Nihal Sevinç, yaptığı açıklamada, öğrencileri Bahtışen Canlı (15) ile Nazmiye Nur Emekli'nin (16) 6 ayda üstün başarı göstererek hafız olduğunu belirtti.

Genç kızların hafız olma sürecinde ailelerin büyük desteği olduğunu aktaran Sevinç, "Eğitim bir gönül işidir. Özellikle hafızlık gibi sabır ve fedakarlık isteyen bir süreç ise bunu daha kolay kılmak için hoca ile öğrenci arasında kurulan iletişimde, öğrencinin zihninden önce gönlüne dokunmak gerektiğini düşünüyorum."ifadesini kullandı.









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