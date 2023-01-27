Konya'da kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışan polisin bacağı kırıldı

KONYA (AA) - Konya'da taciz şüphelisini yakalamaya çalışırken düşünce bacağı kırılan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, bir kişinin sözlü tacizine uğrayan İ.G. (15) ve M.K. (16) çevredeki esnaftan yardım istedi.
Esnaf, tepki gösterdikleri B.P'yi (33) darbetmek istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınan B.P, çıkan arbedede polisten kurtularak kaçmaya başladı.
Bu sırada zihinsel engelli olduğu öğrenilen Musa A. ise arbedeyi önlemeye çalışan polislerden birinin kolunu ısırdı, bir polise de tekme attı.
Öte yandan, şüpheliyi tekrar yakalamaya çalışan bir polis memuru da kovalamaca sırasında düşerek bacağını kırdı.
Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli B.P. ile Musa A. emniyete götürülürken bacağı kırılan polis memuru ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.