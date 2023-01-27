Özel yenetek hazırlık kursu Parkur Konya'da katılımcılar başarı gösterdi

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KONYA (AA) - Özel yetenek hazırlık kursu "Parkur Konya" katılımcıları girdikleri sınavlarda başarı yakaladı.

Kursiyerler, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi, Bekçilik, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Spor Lisesi sınavlarına hazırlandı.

Parkur Konya'da, Konya Merkez, Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Cihanbeyli ve Çumra ilçelerinde alanında uzman antrenör ekibiyle 750 kursiyer çalıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen "Parkur Konya" özel yetenek hazırlık kurslarına çalışan 750 adaydan 715'i başarılı oldu.



Parkur Konya'ya başvurular www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.













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