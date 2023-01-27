Konyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.



Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla noktalandı.

Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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