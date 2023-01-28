Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisinde "ultrason muayenesi" bilinci artıyor

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KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, tanı ve tedavide kullanılan ultrason cihazıyla, hayvanlardaki hastalık ve gebelikler önceden tespit ediliyor.

Üniversite bünyesinde hizmet veren 11 bin metrekare alana sahip hastanede geçen yıl 20 bin 750 hayvan tedavi edildi. Ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, laboratuvar ve röntgen birimleriyle tam kapasite hizmet sunulan hastanede, evcil, çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına kadar birçok türde canlının tanı ve tedavisinde ultrason kullanılıyor.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem, AA muhabirine, ultrason kullanımının hayvanlara herhangi bir zararının olmadığını, tanıda vazgeçilmez cihazlardan biri olduğunu söyledi.

Ultrasonla gebe hayvanlarda anomalili yavruların belirlenmesi hariç her türlü tespiti yapabildiklerini aktaran Erdem, "Örneğin erken gebelik, kaç yavru olduğu, cinsiyeti, annenin genital sistemindeki hastalıklarının tanısı ve ayırıcı tanılarını tespit edebiliyoruz." dedi.

Erdem, ultrasonun çiftlik hayvanlarında kullanımının önemine değinerek, hayvanın gebe olup olmadığının tespitinin büyük bir ekonomik kazanca veya kayba dönüşebildiğini dile getirdi.

- Erken tanı hayvanların yaşam süresini uzatıyor

Hayvanseverlerin "can dostları" için mutlaka ultrason muayenesine başvurması gerektiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Fakültemize hayvanlarını ultrason muayenesi için getiren bilinçli hayvanseverler var. Çünkü ultrasonun güvenilir bir cihaz olduğunu, verilerin yanılma oranının çok az olduğunu biliyorlar. Hemen sonuç vermesi de çok önemli. Çünkü muayene ederken sonucu alıyoruz. Bu hem hayvansever 0hem de hekim açısından ortak payda. Bu hayvanlar bizimle evde 15-20 yıl gibi uzun yıllar yaşıyor. Patolojik bir soruna sahip olduklarında tedavi edilmedikleri zaman meme tümörü, rahim tümörü gibi ölümcül birtakım kronik hastalıklara yakalanabiliyorlar."

Erdem, hayvan hastanesine Aksaray, Karaman Niğde, Nevşehir, Antalya ve Ankara'dan hayvanlarını tedavi ettirmeye gelenlerin olduğunu dile getirdi.

Hayvan hastanesinin, eğitim öğretim noktası olmasının yanı sıra, sunulan sağlık hizmeti ve yapılan bilimsel araştırmalar noktasında da önemli bir yer olduğuna değinen Erdem, "Burada iyi bir teknoloji parkımız var. Ultrasonun yanı sıra röntgen, endoskopi ünitesi ve tomografi bölümümüz var. Yakında MR ünitesi de kurulacak." dedi.



Hastaneye yönelik yeni projeler de geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Erdem, "İlerleyen yıllarda portatif ultrasonla sahaya çıkabilme ve ameliyat sırasındaki görüntüyü internet üzerinden canlı olarak başka bir yere aktarmayı hedefliyoruz. Bunun, eğitim anlamında çok katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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