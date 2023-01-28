Konya'da "Atık Yağ Kumbarası" ile 4 milyon metreküp suyun kirlenmesi önlendi

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından 2022'de başlatılan "Atık Yağ Kumbarası" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projeyle bir yılda toplanan 4 bin litre atık yağ ile 4 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir dizi çalışma yürüttüklerini, "Çevreci Belediye" düsturuyla geri dönüşümü önemsediklerini vurguladı.

Kılca, ilçedeki site ve kamu kurumlarına 50 atık yağ kumbarası yerleştirdiklerini anımsatarak, 10 Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturup söz konusu bölgelerde de atık yağ toplama işleminin devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" hareketinin ülke genelinde önemli bir bilinç haline geldiğine dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğinin de önüne geçilen, atıkların çöp olmadan geri dönüşümünün sağlandığı ve bunun ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projelerini belediye olarak bizler de ayrıca önemsiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Atık Yağ Kumbarası' projemiz sayesinde de ilçemiz genelinde 4 bin litre atık yağ topladık. Bu sayede atık yağların çevreye zarar vermesinin önüne geçilmiş oldu. Toplanan atık yağları biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırdık."

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