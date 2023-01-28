Kulu'da kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesine yağan kar, çiftçiyi sevindirdi.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, AA muhabirine, uzun süredir çiftçilerin yağış beklediğini söyledi.

Bu yağışlarla ekinlerin canlanacağını belirten Öztürk, "Ekimin ardından uzun süre yağışın olmaması ve don yaşanması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktaydı. Bu yağışla birlikte inşallah bereket olacak. Bundan sonraki süreç önemli. Allah'tan bekliyoruz, kar yağması ve ekinin üzerini kapatmasını." diye konuştu.

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