Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya merkezli 5 ilde, gönderdikleri sahte mesajlar aracılığıyla kişisel verilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonlarına gönderilen sahte mesajlardaki linklere tıklayarak dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen ve "Richie Rich" adı verilen operasyonda, 22 yaşındaki "R.R." kod adlı örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

- 17 yaşından beri internet üzerinden dolandırıcılık yapmış

Örgüt elebaşının, vatandaşları dolandırmada araç olarak kullandığı yazılım üzerinde çalışma yaparken Afyonkarahisar'daki adresinde suçüstü yakalandığı öğrenildi. 17 yaşından beri internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgüt elebaşının elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 bin dolar karşılığı senet, 155 avro, 200 Danimarka kronu, 19 bin lira, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, laptop, banka ve kredi kartı, depolama aygıtı, çelik kasa, başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik, ehliyet ve kurum belgesi ile bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin 14 bin 200 kişinin kişisel verilerini ele geçirdiği ve 9 bin kredi kartına ait bilgilerin çalındığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, şüphe uyandıran veya bilinmeyen mesajlardaki linklere tıklanmaması uyarısında bulundu.

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