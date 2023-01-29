Çam ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 8 metrelik çam ağacına tırmanan kediyi belediye ekipleri kurtardı.



Alaylar 1 Mahallesi Lojmanlar Cami arkasında bulunan 8 metre yüksekliğindeki çam ağacına tırmanan kedinin sesini duyan apartman sakinleri, durumu Seydişehir Belediyesi'ne bildirdi.

Ekipler kedinin bulunduğu yere gelerek sepetli kurtarma aracı ile kediyi bulunduğu yerden indirerek doğal yaşam alanına bıraktı.

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