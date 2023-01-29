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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da bisiklet kullanımı hayata geçirilen uygulamalarla özendiriliyor

AA

Konya'da bisiklet kullanımı hayata geçirilen uygulamalarla özendiriliyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da, bisikletli trafiğinin tespit edilmesi ve bu hareketliliğin veriye dönüştürülerek planlanan yatırımların şekillendirilmesi amacıyla görüntülü sayaç devreye alındı.

Yüzölçümü itibarıyla ülkenin en büyük ili olan kent, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Çocuğundan yaşlısına bisiklet kullanımının yaygın olduğu Konya'da, belediye alternatif ulaşım aracının, kullanım kolaylığını sağlamak için her geçen gün yenilikleri hayata geçiriyor.

Toplamda 595 kilometre bisiklet yolu olan şehirde, kullanımın yoğun olduğu noktalarda yapılan bisiklet parkları tasarım ve estetiğiyle de beğeniliyor.

Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanım payını artırmak için çalışmalarına devam eden Konya Büyükşehir Belediyesinin, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi de sürücülere kolaylık sağlıyor.

Uluslararası yarışların gerçekleştirildiği Türkiye'nin ilk olimpik veledromuna da sahip kentteki bisiklet tramvayı ise hizmete alındığından bu yana günde yüzlerce yolcusunu taşımaya devam ediyor.

Vatandaşların mevsim el verdiği sürece bisikletten inmediği Konya'da kent merkezindeki en işlek bisiklet yolunda hizmete alınan bisiklet sayacı da anlık veri imkanı sağlayacak.

Görüntülü bisiklet sayacı günlük kullanımının yanı sıra radarı andıran görüntüsüyle de sürücülerin dikkatini çekiyor.

- Bisiklet trafiği izleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, şehir içi ulaşımda yoğun kullanılan bisiklet konusunda da fark oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Çevre dostu ulaşım aracı bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla projeler yaptıklarının altını çizen Altay, şöyle konuştu:

"595 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yol ağına sahip Konya'da radar görünümünü andıran bisiklet sayacı projemizi hayata geçirdik. Tamamen yerli üretim olan projedeki temel amacımız, bisikletli trafiğini tespit etmek ve bu hareketliliği veriye dönüştürmek. Bu sayede elde ettiğimiz verilerin planlanan yatırımlarımızı şekillendirmemize büyük katkı sunacağına inanıyorum."

- Bisikletin "radarı" sanılıyor

Kentte yaşayan bisiklet tutkunu Beyza Acun ise sayacın kurulduğu noktanın bisiklet trafiğinin en yoğun güzergahı olduğunu vurguladı.

Şehirde bisiklete dair yeniliklerin hayatını kolaylaştırdığını anlatan Acun, "Konya, bisiklet şehri olarak biliniyor. Bisiklet tramvayımız, yollarımız ve üst geçitlerimiz var. Bisiklet kullanıcısı olarak bu uygulamalardan çok memnunuz. Bisikletli sayısı arttıkça bu hizmetlere talep de artıyor." diye konuştu.

Aktif bisiklet kullanıcısı Seyit Ali Uzakta da "Konya'da bisiklete dair çok sayıda uygulama var. Bisikletliyi daha çok önemseyen bir sistem. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Yeni cihazı radara benzettim ama kurallara göre kullanmaya özen gösteriyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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