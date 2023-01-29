Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi

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KONYA (AA) - Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "şivlilik" etkinlikleri kapsamında düzenlenen beş günlük "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi'nin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerde aileler, müzikaller ve animasyonlar dahil pek çok aktiviteye katılarak çocuklarıyla vakit geçirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin dört bir yanında ses getiren "Şivlilik Çocuk Bayramı"nın son gününde de çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Konya'nın asırlık geleneğini geçen yıl Selçuklu Belediyesi olarak çocukların gönüllerince eğleneceği bir festivale dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Dolu dolu bir beş gün geçirdiniz. İnşallah bundan sonra her yıl Şivlilik'i çocuk bayramı olarak burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde hep birlikte kutlayacağız. Bu sene Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Üç ayların gelişini, bizim için çok büyük öneme sahip olan, milli, manevi değerlerimize uygun şekilde rahmet, bereket, mağfiret ayını en güzel şekilde karşılamanın mutluluğunu, sevincini yaşadık. Buradan özellikle çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri, onlarla alakadar oldukları ve buraya kadar getirdikleri için ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Üç aylarımız mübarek olsun."



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