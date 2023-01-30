Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 103 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, bir araçta tarihi eser olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araca düzenlenen operasyonda, 103 tarihi sikke ele geçirildi.

​​​​​​​Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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