Konya'da kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası kesildi

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KONYA(AA)- Konya'nın Ereğli ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Hakan Kılıç Caddesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, kahvehaneye yaptığı baskında 8 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Baskında kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

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