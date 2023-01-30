Konya'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 3 litre sahte alkol, 2 alkol yapım kiti, bir miktar sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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