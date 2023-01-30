Konya'da "Arkeoloji Kampı" başladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında Konya'da düzenlenen Arkeoloji Kampı başladı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Selçuk Üniversitesi Kampüsü, Alaaddin Yurt Müdürlüğünde düzenlenen programda, 7. Tematik Kış Kampları'nın, KYK koordinesinde Bakanlığın yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla başladığını ve 3 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Kampların, 15 ilde 15 farklı temada gerçekleştirileceğini belirten Şahin, "Konya'mızın ev sahipliğinde birçok etkinliğin gerçekleştirileceği ve öğrencilerimizin alanında uzman akademisyen ve örnek isimlerle bir arada olma imkanını da bulacağı 'Arkeoloji' temalı kış kampına 81 ilden 112 üniversiteli gencimiz katılım sağladı." dedi.

Şahin, düzenlenen kış kamplarıyla farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden ve GSB yurtlarında kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu etkinliklerle değerlendirebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençlerin, alanlarında uzman akademisyen, sanatçı, tarihçi, edebiyatçı ve üst düzey bürokratlarla bir araya gelerek onların tecrübelerinden istifade etmeleri, farklı illerden gelen gençlerin arasında kardeşlik ve gönül bağlarının geliştirilmesi, kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir."

Konya'nın Arkeoloji Müzesi haricinde müzeler anlamında şanslı bir kent olduğunu ifade eden Şahin, gençlerin Konya'dan birçok alanda bilgi ve birikimle ayrılacağını kaydetti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da geleneksel "Tematik Kış Kampları"nın, öğrencilerin yeni bilgiler edinmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, öğrencilerin farklı bakış açısıyla bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı da bulacağını anımsattı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi ise kamplara katılan öğrencilere eğlenceli zaman geçirmeleri temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.