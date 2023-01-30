Trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş, Akşehir'de defnedildi

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KONYA (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, kendi kullandığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Arslan, memleketi Akşehir'de toprağa verildi.

Arslan'ın cenazesi, Savaş Mahallesi'nde Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenaze törenine Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fazlı Muhammed Cavlı, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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