Konya'da su kanalı açarken toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde babasına ait bağ evinde su kanalı açarken toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sadullah E. (45), merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde babasına ait bağ evinde su kanalı açmak için çalışma yaparken, 3 metre derinlikte toprak altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edilen Sadullah E, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

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