Cihanbeyli'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ile AK Parti İlçe Başkanı Büneyye Ekinci vatandaşlarla bir araya geldi.



Kale, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla hasret giderdiklerini belirtti.



Gönülden sohbet ettiklerini aktaran Kale "Gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kale, Güven Belgin Anadolu Lisesi'nin önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren Fen Lisesi olarak hizmet vereceğini bildirdi.





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