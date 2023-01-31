Konya'nın Faslı gelinleri Türkçe öğreniyor

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KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT/KADRİYE COŞKUN - Evlenip Konya'nın Seydişehir ilçesine yerleşen 15 Faslı kadın, Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursla Türkçe öğrenip, ilişkilerini geliştiriyor.

Seydişehir ilçesinde hizmet veren Halk Eğitim Merkezi'nde, gelen talepler ile ihtiyaçlara göre farklı alanlarda meslek edindirme kursları açılıyor. İlçede yaşayan Faslı kadınların eşlerinin başvurusu üzerine de kısa süre önce Türkçe kursu açıldı. Geçen yıl eylül ayında açılan kursta 15 Faslı kadın Türkçe öğreniyor.

Türkiye'ye 13 ay önce gelen ve Türkçe kursuna katılan Faslı Hakime Güler (47), AA muhabirine, evlendikten sonra Seydişehir'e yerleştiğini, kayınvalidesiyle yaşadıklarını anlattı.

Katıldığı kurs sayesinde Türkçe'yi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını ifade eden Güler, "Evde Türkçe konuşuyoruz. Kayınvalidem ile güzel sohbet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 ay önce evlenip Türkiye'ye yerleştiğini anlatan Faslı Leyla Yıldız (30) ise "Kursta bir şeyler öğrendikçe eşimle sohbetimiz arttı." dedi.

Seydişehir'e 3 yıl önce yerleştiğini ifade eden 50 yaşındaki Faslı Mine Bilen de yaklaşık 5 aydır Türkçe öğrendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günlerimiz güzel geçiyor. Pazara, markete gidiyoruz. Komşularla sohbetler ediyoruz. Komşularımı seviyorum, onlara Fas yemeklerini öğretiyorum. Haftada 5 gün kursa geliyoruz. Öğleden sonra da evimize giderek yemek yapıyoruz. Eşim de Fas yemeklerini seviyor. Türk yemeklerini tariflerden bakıp yapıyorum. Börek, sarma, ezogelin çorbası, mercimek çorbası yapıyorum."

İlham Güler de 10 aydır Türkiye'de yaşadığını belirterek, kurstan kalan zamanlarında yemek hazırladığını, günlük ev işleriyle meşgul olduğunu söyledi.

Kurstan çıktıktan sonra evin ihtiyaçları için markete uğradığını ifade eden Güler, "Eşim hasta olduğu için ev ihtiyaçlarını ben alıyorum. Hiç Türkçe bilmiyordum. Kursa başladığımızdan beri yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

- "Mevlana Müzesi'nde tanıştık"

Türkiye'ye 4,5 yıl önce gelen 50 yaşındaki Hatice Taş ise Türkiye'ye turist olarak geldiğini, Mevlana Müzesi ziyareti sırasında eşi ile tanıştığını anlattı.

Taş, eşiyle Fas'a gidip nikah kıydıklarını, ardından Seydişehir'e yerleştiğini dile getirerek, "Eşimin bir oğlu, iki kızı var. Onlarla zor anlaşıyorduk. Şimdi yavaş yavaş anlaşabiliyoruz. Markete gidip, yumurta, süt, pazardan meyve alabiliyorum. Evde Türkçe konuşmaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Hatice Taş'ın eşi Lütfi Taş da "Mevlana Müzesi'ni gezerken tanıştık, anlaştık. Beraber Fas'a gittik. Nikahımızı orda kıydık, geldik. 3 çocuğum var. Çat pat Türkçe öğrenmeye çalışıyordu. Okula başladı, artık konuşuyoruz. Kitapları okuyor, anlaşıyoruz. Akrabalarımla, çocuklarımla sohbet ediyor." diye konuştu.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde 11 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan Makbule Köse ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında gelen talep üzerine 15 Faslı kadından oluşan sınıfta Türkçe dersi verdiklerini söyledi.

Eylülden bu yana Faslı kadınlarla kaynaştıklarını dile getiren Köse, şöyle devam etti:



"Kursta 15 öğrencim var. Faslılar Türkiye'yi çok seviyor. Öğrencilerimden bazıları 1 aydır, bazıları 3 yıldır Türkiye'de. 3 yıldır Türkiye'de olanlar biraz Türkçe biliyordu ama çoğunluk bilmiyordu. Zamanla onlar bana Arapça öğretmeye çalıştı, ben de onlara Türkçe öğretmeye çalıştım. Şu an anlaşabiliyoruz. Ders arasında sohbetlerimiz oluyor. Yavaş yavaş Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar."

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Borazan da kursun ilçede önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getirerek, "Kurs talebi Faslı eşi olan bir Türk'ten geldi. Kurs açılacağını duyan geldi. Talepler devam ediyor, bu kursun bitiminde diğer grubu da açacağız. Seydişehir'de tahminen 50 Faslı var. Kursa gelen kadınlar Türkçe hiçbir şey bilmiyordu. Şu anda ilerlediklerini görebiliyorum. Türk olan eşleri de bu kursu açtığımız için çok memnun, daha iyi anlaşmaya başlamışlar. Talep olduğu sürece kurs açacağız." ifadelerini kullandı.

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