Konya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 15 bin lira ceza

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Akgöl Sazlıkları'nda yasa dışı avlanan 3 kişiye 15 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akgöl Sazlıkları'nda av koruma faaliyetlerine yönelik yaptıkları denetim ve kontrollerde yasa dışı avlandığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Haklarında işlem başlatılan 3 kişiye 15 bin lira ceza uygulandı.









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