Konya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin birçok noktasında acil müdahale ekipleriyle kar ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamasında, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve vatandaşların rahat bir kış geçirmesi adına 31 ilçede 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ekiplerin merkezde yapılan çalışmalarda Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri ile koordineli şekilde hareket ettiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:



"Merkez dışındaki 28 ilçemizde de yedi bölge şefliğinde görev yapan personelimiz ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdürüyoruz. Uzun zamandır hasretle beklediğimiz yağışlar Konya'mız ile birlikte tüm yurtta yavaş yavaş da olsa etkisini göstermeye başladı elhamdülillah. Meteoroloji uzmanları Şubat ayının bereketli geçeceğini müjdeliyor. Biz de Büyükşehir olarak zorlu kış şartları öncesinde gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz bu dönemde şehir içi ana arterler, şehirler arası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere, şehir genelinde gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor. 25 bin ton tuz ve 1000 ton buz çözücü ve önleyici solüsyonumuz hazır."

Merkez ve ilçelerde 1159 personel ve 273 araçla kış boyunca Konyalıların hizmetinde olacaklarını vurgulayan Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra yaya üst ve alt geçitleri ile yürüyüş yollarında da kar temizliği yapılacağını bildirdi.



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