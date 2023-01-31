Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin 2 Mart 2023'te ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, şehir merkezinde İçerişehir Mahallesi'ndeki göl kıyısından başlanarak karşı taraftaki kıyı şeridi boyunca Vuslat Parkı'nın da içerisinde olduğu alanın millet bahçesi haline dönüştürüleceğini belirtti.

Elkin, Beyşehir Millet Bahçesi ile millet bahçesine ait sosyal donatıların inşaat, altyapı ve çevre düzenlemeleri ile ilgili ihale sürecinin başladığını aktardı.

- Beyşehir'e kar yağışı sonrası balıkçılar mesaiye ara verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesi gece saatlerinde yağan karın ardından beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası göl kıyısındaki balıkçı tekneleri de karla kaplandı. Balıkçıların büyük bölümü, kar yağışı ile birlikte etkili olmaya başlayan soğuk hava nedeniyle avlanma mesaisine ara verdi.

Bazı balıkçıların ise soğuk havaya rağmen ağ sermek üzere göle açılmaya devam ettikleri görüldü.



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