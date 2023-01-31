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Tataristan heyetinden KSO'ya ziyaret

AA

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, beraberindeki heyet ile Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti.

Tataristan heyetinden KSO'ya ziyaret

KONYA (AA) - Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, beraberindeki heyet ile Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti.

KSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre KSO'da Başkan Mustafa Büyükeğen ile görüşen Tataristan Cumhuriyeti heyeti, karşılıklı ticaretin artırılması için neler yapılabileceğini istişare etti.

KSO Başkanı Büyükeğen, burada yaptığı konuşmada, Tataristan Cumhuriyeti heyetine Konya sanayisine ilişkin bilgi verdi, Konya'nın Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu ve yıllık 3 milyar 262 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Konya'nın birçok sektörde güçlü bir üretim yapısına sahip olduğunu kaydeden Büyükeğen, Tataristan ile de her türlü bir işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov da Tataristan ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için çalıştıklarını ve bu kapsamda Türkiye'deki bazı illere inceleme gezileri düzenlediklerini söyledi.

Tataristan'ın süt ve süt ürünleri ile tarımda güçlü bir ülke olduğunu belirten Zyabbarov, "Tataristan Cumhuriyeti ile Türkiye’nin karşılıklı ticareti çok düşük. Biz de ülkemizdeki buğday, un ve diğer tarım ürünlerini nasıl ihraç edebiliriz, Türkiye ile nasıl daha fazla iş birliği yapabiliriz diyerek, çeşitli illere inceleme gezileri düzenledik. Konya’da da bazı firmaları ziyaret ederek, neler yapabileceğimizi konuşacağız. Konya’dan özellikle tarım ürünlerini işleme ve un gibi sektörlerde destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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