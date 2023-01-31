AYOS Konyaspor Basketbol, Alman oyuncu Gavin Schilling'i transfer etti

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KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden AYOS Konyaspor Basketbol, Alman oyuncu Gavin Schilling ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon başında Fransa Ligi ekiplerinden Limoges forması giyen Gavin Schilling, ligin kalan bölümünde AYOS Konyaspor Basketbol forması giyecek.

Limoges'da 18 maça çıkan 2,06 metre boyundaki Schilling, daha önce Almanya Basketbol Ligi takımlarından Ulm, Braunschweig ve Bayern Münih takımlarında forma giymişti.

Almanya Milli Takımı'nda da görev alan 27 yaşındaki basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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