Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü kuruldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Voleybol Kulübü açılışını duyurdu.

Kulüp Başkanı Ali Kemal Boztaş, AA muhabirine, erkek ve kız takımlarını kurduklarını söyledi.

Faaliyetlerini 6 aydır sürdürdüklerini anlatan Boztaş, "Evraklarımızı tamamlayarak, resmi olarak kulüp olduk ve bölgesel lige başvurumuzu yaptık." dedi.

Yardımcı Antrenör Ali Filiz da kulüple, Karapınar'da yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve spora yönlendirmeyi amaç edindiklerini belirtti.





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