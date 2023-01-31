Seydişehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini söyledi.

Tutal, "Tehlike arz eden, terk edilmiş ve metruk binaları, vatandaşlarımız veya mesken sahiplerimiz belediyemize müracaat etmelerini halinde biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Ekiplerimiz binaların bulunduğu bölgeye giderek değerlendirme ve incelemelerinin ardından gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

- Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan çocuk festivali başlıyor.

Seydişehir Belediyesi, 2-5 Şubat'ta düzenlenecek olan Çocuk Festivalinde birbirinden farklı aktiviteleri Seydişehirli çocuklarla buluşturulacak.

Birbirinden eğlenceli oyunlar, atölyeler, meddah gösterileri, yarışmalar ve eğitimlerin yer aldığı, bilim tırı ve AFAD Deprem Simülasyon Tırının da bulunacağı festivalde çocuklar doyasıya eğlenecek.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, her yıl olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinde öğrenciler için düzenledikleri Çocuk Festivali'nin bu yıl da eğlenceli geçeceğini kaydetti.



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