Barınakta köpeği öldüren sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barınakta köpeği öldüren sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı

AA

Barınakta köpeği öldüren sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı

KONYA (AA) - Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki kararın gerekçesinde, sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaate ulaşıldığı belirtildi.

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan kararın gerekçesinde, sanıkların söz konusu köpeğin ölmediği şeklindeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde üzerlerine atılı "evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı açıklandı.

Bu nedenle sanıklar Murat B. ve Sefa Ç'ye "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verildiği, ardından bu kişilerin barınakta veteriner teknisyeni ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak cezalarının 1 yıl 6 aya çıkarıldığının vurgulandığı gerekçeli kararda, cezanın "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Verilen ceza ve indirim oranına ilişkin kararda, sanıkların atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmadığı, yapılan UYAP sorgusunda sanıklar hakkında devam eden herhangi bir soruşturma veya kovuşturma dosyasının bulunmadığı, sanıkların aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri ve eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdikleri" ifadeleri yer aldı.

Sanık Murat'ın yaklaşık 6 yıldır aynı merkezde görev yaptığı, sanık Sefa'nın suç tarihi itibarıyla merkezde çok kısa bir süre çalıştığının vurgulandığı gerekçeli kararda, "Sanıkların rehabilitasyon merkezinde ya da dışarıda herhangi bir suça karıştığına ya da rehabilitasyon merkezinde hayvanlara yönelik iddianameye konu eyleme benzer başka eylemleri olduğuna dair bir beyan ya da belgenin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip oldukları kanaatine varılmadığı, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate ulaşıldığı anlaşılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Sanıklar 20 Ocak'ta görülen karar duruşmasında 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayos Konyaspor, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Ayos Konyaspor, Fenerbahçe Beko maçının ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Seydişehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Seydişehir'den kısa kısa
Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü kuruldu
YEREL HABERLER Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi ...
(Görüntülü) ÇETE LİDERİ &#039;RİCHİE RİCH&#039;, 500&#039;DEN FAZLA KİŞİNİN DE 1 MİLYON LİRASINI DOLANDIRMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇETE LİDERİ 'RİCHİE RİCH', ...
AYOS Konyaspor Basketbol, Alman oyuncu Gavin Schilling'i transfer etti
YEREL HABERLER AYOS Konyaspor Basketbol, Alman oyuncu Gavin ...
Tataristan heyetinden KSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Tataristan heyetinden KSO'ya ziyaret
AYOS Konyaspor'a Almanya Milli Takımı'ndan forvet
YEREL HABERLER AYOS Konyaspor'a Almanya Milli Takımı'ndan forvet
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ...
Kürekle köpeği öldüren sanıklara verilen karara 'Suça meyilli kişiliğe sahip değiller' gerekçesi
YEREL HABERLER Kürekle köpeği öldüren sanıklara verilen karara 'Suça ...
Çete lideri 'Richie Rich', 500'den fazla kişinin de 1 milyon lirasını dolandırmış
YEREL HABERLER Çete lideri 'Richie Rich', 500'den fazla kişinin de 1 ...
Konya merkezli 20 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 10'u tutuklandı
YEREL HABERLER Konya merkezli 20 ildeki dolandırıcılık operasyonunda ...
Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a transfer görüşmeleri olumlu ilerliyor
YEREL HABERLER Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a transfer görüşmeleri ...
Konya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 15 bin lira ceza
Konya'nın Faslı gelinleri Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Konya'nın Faslı gelinleri Türkçe öğreniyor
Cihanbeyli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Cihanbeyli'den kısa kısa
Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu (2)
YEREL HABERLER Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu (2)
(Görüntülü)KAR YAĞIŞI, KONYA OVASI&#039;NA &#039;CAN SUYU&#039; OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAR YAĞIŞI, KONYA OVASI'NA 'CAN ...
Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu
Konya'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı etkili oluyor
(Görüntülü) KONYA - BAKAN VARANK, TANK TAŞIYICININ DİREKSİYONUNA GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA - BAKAN VARANK, TANK TAŞIYICININ ...
Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok (3)
Konya'da su kanalı açarken toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Konya'da su kanalı açarken toprak altında kalan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.