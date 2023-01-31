Konya'da su baskını yaşanan barınaktaki kedileri itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da su baskını yaşanan barınaktaki kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meram ilçesi Alparslan Mahallesi Tarabya Sokak'ta bazı sivil toplum kuruluşlarınca kullanılan, eziyet görmüş, kaza geçirmiş, yaralı, terk edilmiş, hasta kedilerin hayvan severler tarafından getirildiği barınakta su borusu patladı.
Yaklaşık 150 kedinin bulunduğu barınağın sular altında kalması üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve KOSKİ ekipleri çalışma başlattı.
KOSKİ ekipleri tarafından su borusundaki arıza giderilirken, itfaiye ekipleri de barınakta mahsur kalan kedileri kurtardı.
Barınaktaki sular ekipler tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından tahliye edildi.