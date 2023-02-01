Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki Yarenler Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, H.Ö, M.Ö, L.S, B.S. ve N.K. gözaltına alındı.



Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 kilo 360 gram esrar ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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