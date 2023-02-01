Seydişehir'de belediye işçilerine yüzde 77 zam yapıldı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketine bağlı çalışan 266 personelin ücret artışlarını ilgilendiren toplu sözleşme, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Hizmet İş Konya Şube Başkanı Hüseyin Keçeci tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Tutal, Belediye Düğün Salonundaki programda ücret artışlarını açıkladı.



Yetkili sendika ile yapılan çalışma sonucunda tüm çalışanların aylık ücretlerine yüzde 77 zam yapıldığını ifade eden Tutal, "Yaptığımız artışla 2022'nin ilk 6 ayında 6 bin 313 lira olan en düşük işçi maaşımızı 2023'ün ilk 6 ayı için 11 bin 122 liraya yükselttik. Yine 2022'nin ilk 6 ayı için 7 bin 897 lira olan en yüksek işçi maaşımızı ise 2023'ün ilk 6 ayı için 13 bin 85 liraya yükselttik. 2022'nin ikinci 6 ay için yüzde 7'lik zam oranı belirlemiştik. Bu çalışmamızla 2023'ün ikinci 6 ayı için ücret artışlarını, memur maaşına yapılacak olan zam oranına sabitleyerek işçilerimizin haklarını en iyi şekilde vermeye gayret ettik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Tutal ve Hizmet İş Konya 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Keçeci Seydişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketinde çalışan 266 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmeyi imzaladı.



Kadrolu işçileri ilgilendiren diğer toplu sözleşmeye göre de kadrolu işçilerin maaşları yüzde 30 arttırılmış oldu.

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