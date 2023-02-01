Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki araştırmalarında bir şüphelinin gümrük kaçağı tütün ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri belirledikleri ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1230 paket sigara, 26 bin boş makaron, 66 paket nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, Karatay ilçesinde durumundan şüphelendiği bir kişinin aracında arama yaptı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Her iki konuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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