Hüyük Belediyesi TOGG siparişi verdi

KONYA (AA) - Hüyük Belediyesi Meclisinde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG alınması için karar verildi.



Hüyük Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıda ilçenin sorunlarını çözebilmek adına gündem maddeleri meclis üyelerinin kabulüne sunuldu. Okunan maddeler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

2023 yılı içerisinde seri üretim sonrası yollara çıkması hedeflenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un satın alınıp belediye başkanlığınca kullanılması maddesi oy bilriği ile kabul edildi. Aracın alınması için Hüyük Belediye Başkanı'na yetki verildi.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Yerli ve millileşme noktasındaki araca sahip çıkmak bizim görevimizdi. Meclis üyelerimiz de oy birliği ile destek oldu. Biz de şimdi sipariş geçiyoruz. Yerli otomobil TOGG için bugüne kadar emek veren Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere işçisinden mühendisine tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.