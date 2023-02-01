Konya'da 12 litre sahte içki ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 12 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Aşağıkaraören Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 12 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ş.T. gözaltına alındı.

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